版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:47 BJT

日本经济：首相安倍晋三称将运用额外税收而非新债来支应刺激支出

路透东京10月24日 - 日本首相安倍晋三周四表示，他计划运用高于预期的税收收入来支应经济刺激的支出，而不是仰赖发行新债。

安倍在参议院预算委员会上表示。

政府将在12月初宣布5兆(万亿)日圆经济刺激计划的细节。该计划是用来抵销明年4月上调消费税所造成的冲击。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐