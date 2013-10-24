港报社评：港视抗争与泛民赴台涉占中，呈现不同政治意涵--明报10月24日

近期，香港电视员工为争取免费电视牌照抗争的取态，泛民阵营三人到台湾包括与民进党人士交流，触及占中议题，这两件事，在本港政治现实上，呈现不同意涵，值得讨论。

泛民阵营的工党主席李卓人、占中发起人之一朱耀明、真普选联盟召集人郑宇硕到访台湾，与前任民进党主席施明德等人会面，触及占中议题，被亲中舆论围攻。基于占中议题敏感，发起人必须小心处理与外部力量的关系。亲中阵营有人不断散播外国势力要假借民主派来控制香港，这种阴谋论，在港鲜有市场，但是不能忽视对京官决策时的影响。

占中议题热度爆灯，相对于港视员工为争取免费电视牌照的抗争，坚持“去政治化”，在凡事泛政治化的香港，港视员工这个取态，使人留下深刻印象。近年社会上一些抗争运动，只要政党政客、社运人士介入，事态会政治化，许多时候运动更会因为被骑劫而变质，港视员工谢绝外力介入，相信与此有关。

值得注意的是，港视员工虽然自行安排抗争事宜，却无碍他们发放信息和让市民了解其诉求，若这种去政治化的抗争行动，得到政府积极回应，会更具意义。只是政府一贯欺软怕硬，今次不肯与港视对话，解决问题，使温和理性、有理有节抗争，未能立下官民良性互动的楷模，这是梁振英政府欠缺政治智慧的结果。所以，导致香港泛政治化，不要都怪责政党和政客，政府的僵化保守、缺乏弹性也要负上一定责任。 (A04)