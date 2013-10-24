港报社评：港视抗争与泛民赴台涉占中，呈现不同政治意涵--明报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
近期，香港电视员工为争取免费电视牌照抗争的取态，泛民阵营三人到台湾包括与民进党人士交流，触及占中议题，这两件事，在本港政治现实上，呈现不同意涵，值得讨论。
泛民阵营的工党主席李卓人、占中发起人之一朱耀明、真普选联盟召集人郑宇硕到访台湾，与前任民进党主席施明德等人会面，触及占中议题，被亲中舆论围攻。基于占中议题敏感，发起人必须小心处理与外部力量的关系。亲中阵营有人不断散播外国势力要假借民主派来控制香港，这种阴谋论，在港鲜有市场，但是不能忽视对京官决策时的影响。
占中议题热度爆灯，相对于港视员工为争取免费电视牌照的抗争，坚持“去政治化”，在凡事泛政治化的香港，港视员工这个取态，使人留下深刻印象。近年社会上一些抗争运动，只要政党政客、社运人士介入，事态会政治化，许多时候运动更会因为被骑劫而变质，港视员工谢绝外力介入，相信与此有关。
值得注意的是，港视员工虽然自行安排抗争事宜，却无碍他们发放信息和让市民了解其诉求，若这种去政治化的抗争行动，得到政府积极回应，会更具意义。只是政府一贯欺软怕硬，今次不肯与港视对话，解决问题，使温和理性、有理有节抗争，未能立下官民良性互动的楷模，这是梁振英政府欠缺政治智慧的结果。所以，导致香港泛政治化，不要都怪责政党和政客，政府的僵化保守、缺乏弹性也要负上一定责任。 (A04)
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。