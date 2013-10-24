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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:47 BJT

港报社评：消“独”才有望普选特首--星岛日报10月24日

40位立法会建制派议员，罕有地发表联署声明，批评早前赴台与民进党前主席施明德交流的三位泛民主派人士，借助台独分子推动“占领中环”，占中发起人则急与施明德划清界线。大家都知道，如果争取普选的运动与台独扯上关系，大增中央戒心，只会为普选掘坟墓。

今次立法会建制派议员，罕有地发表联合声明，当中包括平时被形容为“不大听话”的议员，以及一些赞成泛民可以“入闸”参选特首的议员，显示无论政治立场如何，大家都认为扯上台独会令争取普选特首平添重大障碍。

民进党有丰富群众运动经验，施明德曾成功策动十万“红衫军”霸占总统府一带，要贪渎丑闻缠身的陈水扁下台。本港部分民主派人士认为，可以从中取经及争取台湾民众支持，可是没有充分评估，这些举动令本港民主运动要付出代价。

本港示威行动出现港英年代的龙狮旗，部分本土运动人士不满香港“被中国化”，激化两地矛盾，中央已经有戒心，严防外国势力和台独分子插手，鼓吹港人离心。中央希望香港能够普选特首，但要设定机制，确保不会搞成港人与中央对抗，如果争取普选人士与台独沾边，增加中央猜疑，大大提高参选门槛，导致泛民难以接受，普选就可能拉倒。

大家不妨试从台独的角度推算，究竟本港成功推行普选，还是政制原地踏步，引发连串社会动荡和持久的社会分裂，哪一种发展方向最有利台独呢？答案不难想像，而且有往迹可寻。 　　对台独分子来说，一国两制运行得愈成功，台独市场就愈缩窄。香港愈是经济差，社会乱，民主进程愈受阻滞，就愈能够替台独议程提供“振振有词”的反面教材。争取普选者如果向台独分子取经，以及借力扩大声势，或者以为可借靠拢台独的威胁逼北京就范，葬送普选的风险恐将大增。 (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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