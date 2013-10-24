港报社评：消“独”才有望普选特首--星岛日报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
40位立法会建制派议员，罕有地发表联署声明，批评早前赴台与民进党前主席施明德交流的三位泛民主派人士，借助台独分子推动“占领中环”，占中发起人则急与施明德划清界线。大家都知道，如果争取普选的运动与台独扯上关系，大增中央戒心，只会为普选掘坟墓。
今次立法会建制派议员，罕有地发表联合声明，当中包括平时被形容为“不大听话”的议员，以及一些赞成泛民可以“入闸”参选特首的议员，显示无论政治立场如何，大家都认为扯上台独会令争取普选特首平添重大障碍。
民进党有丰富群众运动经验，施明德曾成功策动十万“红衫军”霸占总统府一带，要贪渎丑闻缠身的陈水扁下台。本港部分民主派人士认为，可以从中取经及争取台湾民众支持，可是没有充分评估，这些举动令本港民主运动要付出代价。
本港示威行动出现港英年代的龙狮旗，部分本土运动人士不满香港“被中国化”，激化两地矛盾，中央已经有戒心，严防外国势力和台独分子插手，鼓吹港人离心。中央希望香港能够普选特首，但要设定机制，确保不会搞成港人与中央对抗，如果争取普选人士与台独沾边，增加中央猜疑，大大提高参选门槛，导致泛民难以接受，普选就可能拉倒。
大家不妨试从台独的角度推算，究竟本港成功推行普选，还是政制原地踏步，引发连串社会动荡和持久的社会分裂，哪一种发展方向最有利台独呢？答案不难想像，而且有往迹可寻。 对台独分子来说，一国两制运行得愈成功，台独市场就愈缩窄。香港愈是经济差，社会乱，民主进程愈受阻滞，就愈能够替台独议程提供“振振有词”的反面教材。争取普选者如果向台独分子取经，以及借力扩大声势，或者以为可借靠拢台独的威胁逼北京就范，葬送普选的风险恐将大增。 (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。