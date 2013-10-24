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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:46 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元盘整，关注中国PMI数据

风险资产上日备受压力，因中国短期货币市场利率大涨，市场益发担心中国会收紧政策抑制通胀风险和遏制影子银行。

澳元和新西兰元受挫最重，因最近投资人大举建立多仓。

市场等待0145GMT的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，交易员同时也在密切关注中国短期利率和亚洲股市。

“如果数据强劲，澳元可能上涨30个点子，但一旦数据疲弱，下行风险会大得多，可能轻松跌去70个点子，”一家欧洲银行的交易员说。

鉴于澳洲基本面相对疲软，他对澳元能攀升至当前水平感到意外，并预测澳元会跌至0.93。澳元自8月低点已经攀升0.08美元。

新西兰元兑美元 报约0.8415，上日重挫1.4%至一周低位0.8358美元。

新西兰元兑日圆 报82.00。距离周三低位81.30并不远，上日重挫超过2%，创下6月以来最差单日表现。(完)

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