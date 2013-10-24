澳新汇市：澳元和新西兰元盘整，关注中国PMI数据

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
风险资产上日备受压力，因中国短期货币市场利率大涨，市场益发担心中国会收紧政策抑制通胀风险和遏制影子银行。
澳元和新西兰元受挫最重，因最近投资人大举建立多仓。
市场等待0145GMT的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，交易员同时也在密切关注中国短期利率和亚洲股市。
“如果数据强劲，澳元可能上涨30个点子，但一旦数据疲弱，下行风险会大得多，可能轻松跌去70个点子，”一家欧洲银行的交易员说。
鉴于澳洲基本面相对疲软，他对澳元能攀升至当前水平感到意外，并预测澳元会跌至0.93。澳元自8月低点已经攀升0.08美元。
新西兰元兑美元 报约0.8415，上日重挫1.4%至一周低位0.8358美元。
新西兰元兑日圆 报82.00。距离周三低位81.30并不远，上日重挫超过2%，创下6月以来最差单日表现。(完)
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。