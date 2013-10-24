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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:44 BJT

金属期市：伦铜接近一周低位，中国信贷紧张忧虑挥之不去

路透10月24日 -

上海期交所期铜主力1月合约 下跌1.2%至每吨51,670元人民币(8,500美元)。该合约稍早一度触及10月14日以来低点51,620元。

中国人民银行周二连续第二天未进行流动性操作，因监管机构表示担心流动性宽松可能引发新一轮高风险信贷扩张。

市场焦点还将放在0145GMT公布的汇丰中国10月采购经理人指数(PMI)初值，该数据或可提供有关中国经济状况的新线索。

美国衍生品监管机构将在下个月开会，以采用新的规定，遏制华尔街进行大宗商品投机的能力。而投资银行业反对这项举措。

政府消息人士称，中国将维持对海外商品交易所在中国设立仓库的禁令，从而打碎了对于伦敦金属交易所(LME)在新成立的上海保税区设立仓库的希望。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 于春红)

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