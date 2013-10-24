金属期市：伦铜接近一周低位，中国信贷紧张忧虑挥之不去

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透10月24日 -
上海期交所期铜主力1月合约 下跌1.2%至每吨51,670元人民币(8,500美元)。该合约稍早一度触及10月14日以来低点51,620元。
中国人民银行周二连续第二天未进行流动性操作，因监管机构表示担心流动性宽松可能引发新一轮高风险信贷扩张。
市场焦点还将放在0145GMT公布的汇丰中国10月采购经理人指数(PMI)初值，该数据或可提供有关中国经济状况的新线索。
美国衍生品监管机构将在下个月开会，以采用新的规定，遏制华尔街进行大宗商品投机的能力。而投资银行业反对这项举措。
政府消息人士称，中国将维持对海外商品交易所在中国设立仓库的禁令，从而打碎了对于伦敦金属交易所(LME)在新成立的上海保税区设立仓库的希望。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。