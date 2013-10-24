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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 10:10 BJT

中国个股：万科出让万科南都40%股权，受让方需投入30亿作股东借款

路透北京10月24日 - 中国最大房地产企业--万科 旗下上海万科房地产公司，挂牌转让其持有的浙江万科南都房地产公司40%股权，挂牌价格4.3亿元人民币。受让方还需以股东借款方式向万科南都投入30亿元。

浙江产权交易所项目交易信息显示，万科上海要求受让方在股权转让协议生效当日向万科南都以股东借款的形式一次性投入30.26亿元，用于归还万科方面之前的投入，以达到受让方按照股权比例对等投入的状态。

挂牌资料显示，以7月31日为评估基准日，万科南都净资产账面价值3.7亿元，评估价值为10.8亿元。去年该公司实现主营收入5,466.5万元，净利润19.41亿元。

　　万科 在2006年8月斥资17.66亿元控股南都房产，后者随即更名为万科南都，为当年中国房地产行业最大的并购案。目前股权结构为上海万科持股80%；浙江墅都投资管理有限公司持股20%。

　　挂牌信息指出，万科南都另一股东浙江墅都不放弃其拥有的对标的股权的优先购买权。

万科A股周四早盘报9.08元，涨0.11%，该股最近三个月累计下跌8.2%。(完) 　　参看详情，请点选浙江产权交易所网站 here (发稿 吴云凌／林琦; 审校 张喜良)

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