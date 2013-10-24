中国个股：万科出让万科南都40%股权，受让方需投入30亿作股东借款

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透北京10月24日 - 中国最大房地产企业--万科 旗下上海万科房地产公司，挂牌转让其持有的浙江万科南都房地产公司40%股权，挂牌价格4.3亿元人民币。受让方还需以股东借款方式向万科南都投入30亿元。
浙江产权交易所项目交易信息显示，万科上海要求受让方在股权转让协议生效当日向万科南都以股东借款的形式一次性投入30.26亿元，用于归还万科方面之前的投入，以达到受让方按照股权比例对等投入的状态。
挂牌资料显示，以7月31日为评估基准日，万科南都净资产账面价值3.7亿元，评估价值为10.8亿元。去年该公司实现主营收入5,466.5万元，净利润19.41亿元。
万科 在2006年8月斥资17.66亿元控股南都房产，后者随即更名为万科南都，为当年中国房地产行业最大的并购案。目前股权结构为上海万科持股80%；浙江墅都投资管理有限公司持股20%。
挂牌信息指出，万科南都另一股东浙江墅都不放弃其拥有的对标的股权的优先购买权。
万科A股周四早盘报9.08元，涨0.11%，该股最近三个月累计下跌8.2%。(完) 参看详情，请点选浙江产权交易所网站 here (发稿 吴云凌／林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。