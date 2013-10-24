港报社评：改革外汇储备管理，中国减持美债合理--信报10月24日

中国8月份减持美国国债112亿美元，但余额仍高逾1.26万亿，继续成为美国“头号”外国债主。随着美国政府债务雪球愈滚愈大，过去几天，债务总额迅速突破十七万亿水平，居高难下之势变本加厉，中国所持美元资产的风险也与日俱增，令拓展外汇储备的投资渠道、加快外汇储备管理改革显得刻不容缓。

目前，中国持有未清偿的美债占其总量近8%。另一方面，美国政府恢复运作后，财政部已急不及待举债，使债务占GDP比率已达致约106%水平，加上美元未来走势诡谲，确实有削减投资组合中美债占比的需要。8月减持是否一个政策调整讯号，暂时未能判断。

中国需要有序减少美债在外汇储备中的投资占比，政策调整压力也愈来愈大。如今美国财政部刚除去套在头上的举债“紧箍咒”，国家债务总额的法定最高值迅即突破17万亿水平；过去五年，债务总额由约10万亿急增至17万亿，增速之快史无前例，露出积重难返之势。

新加坡主权基金的管理，分别把资产交给三家机构营运，引入合理的竞争机制，保证资金的使用效率；进行多元化投资，也保证一定的投资回报；而投资决策强调“风险否决”原则，只有当风险可以接受并具有可衡量、评估和控制才作最终决定，一旦面临重大风险，马上调整策略，及时撤回资金。

中国外汇储备规模不断膨胀，美元资产风险隐然上升，形势演变至此，淡化持有美债的政治和战略考虑，实事求是按“风险否决”原则，推进外汇储备管理改革，并以其中外汇储备的收益改善民生福利，看来也应到了时候。 (A02)