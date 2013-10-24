港报社评：改革外汇储备管理，中国减持美债合理--信报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
中国8月份减持美国国债112亿美元，但余额仍高逾1.26万亿，继续成为美国“头号”外国债主。随着美国政府债务雪球愈滚愈大，过去几天，债务总额迅速突破十七万亿水平，居高难下之势变本加厉，中国所持美元资产的风险也与日俱增，令拓展外汇储备的投资渠道、加快外汇储备管理改革显得刻不容缓。
目前，中国持有未清偿的美债占其总量近8%。另一方面，美国政府恢复运作后，财政部已急不及待举债，使债务占GDP比率已达致约106%水平，加上美元未来走势诡谲，确实有削减投资组合中美债占比的需要。8月减持是否一个政策调整讯号，暂时未能判断。
中国需要有序减少美债在外汇储备中的投资占比，政策调整压力也愈来愈大。如今美国财政部刚除去套在头上的举债“紧箍咒”，国家债务总额的法定最高值迅即突破17万亿水平；过去五年，债务总额由约10万亿急增至17万亿，增速之快史无前例，露出积重难返之势。
新加坡主权基金的管理，分别把资产交给三家机构营运，引入合理的竞争机制，保证资金的使用效率；进行多元化投资，也保证一定的投资回报；而投资决策强调“风险否决”原则，只有当风险可以接受并具有可衡量、评估和控制才作最终决定，一旦面临重大风险，马上调整策略，及时撤回资金。
中国外汇储备规模不断膨胀，美元资产风险隐然上升，形势演变至此，淡化持有美债的政治和战略考虑，实事求是按“风险否决”原则，推进外汇储备管理改革，并以其中外汇储备的收益改善民生福利，看来也应到了时候。 (A02)
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。