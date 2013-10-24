港报社评：中央求稳健，货币政策不松不紧--经济日报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
人民银行暂停逆回购放水，触发市场忧虑中央收紧货币政策。惟内地货币政策主调是不紧不松，现只因热钱进出与信贷增速，利用货币工具作技术调节，若以为货币偏紧则捉错用神。
中央的货币政策总原则，是不松不紧。国务院总理李克强上月底出席国庆招待会，以及月初出访文莱期间，已两度为货币政策定调，强调既不放松也不收紧银根。
不过，货币政策不紧不松，并不代表中央就可完全袖手，因内地货币环境极受热钱进出、银行放贷意慾影响，若中央要力保货币政策稳健，令银根不要过松过紧，就必须藉公开市场操作等工具，因时制宜作技术性的小幅调节。
就如美国联储局未如预期般在上月中退市减买债，令国际热钱明显回流中国，内地外汇占款已连升两月，若中央不暂停逆回购、略为吸收市场过剩流动性，那内地银根就会变得过松。 且上月内地信贷规模急弹，新增贷款达7,870亿元人民币，较去年同期猛增26%，中央亦有需要藉公开市场操作等技术性调整，以稍推高市场利率、缓抑银行放贷冲动，让货币供应不过松。 反之，若国际热钱急撤、内地拆息抽升并居高不下，那中央亦会稍为松手，就如8月初国际忧储局退市，令资金撤离新兴市场回流美国，推高内地资金需求，人行便连续11周逆回购，目的亦是要保持货币不松不紧的大政策，以免流动性过紧令经济偏离中央目标区间。 投资者若明白中央货币政策不松不紧的思路，就不会将一时技术性操作误读为政策大方向的改变，如此才能在市场上做出更正确决定。 (A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。