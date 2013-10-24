港报社评：中央求稳健，货币政策不松不紧--经济日报10月24日

就如美国联储局未如预期般在上月中退市减买债，令国际热钱明显回流中国，内地外汇占款已连升两月，若中央不暂停逆回购、略为吸收市场过剩流动性，那内地银根就会变得过松。 且上月内地信贷规模急弹，新增贷款达7,870亿元人民币，较去年同期猛增26%，中央亦有需要藉公开市场操作等技术性调整，以稍推高市场利率、缓抑银行放贷冲动，让货币供应不过松。 反之，若国际热钱急撤、内地拆息抽升并居高不下，那中央亦会稍为松手，就如8月初国际忧储局退市，令资金撤离新兴市场回流美国，推高内地资金需求，人行便连续11周逆回购，目的亦是要保持货币不松不紧的大政策，以免流动性过紧令经济偏离中央目标区间。 投资者若明白中央货币政策不松不紧的思路，就不会将一时技术性操作误读为政策大方向的改变，如此才能在市场上做出更正确决定。 (A10)