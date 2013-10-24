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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:47 BJT

港报社评：中央诚意推普选，“占中”勾结“台独”阻普选--文汇报10月24日

全国人大委员长张德江昨日与行政长官梁振英会面，听取香港各方面的最新情况。梁振英引述张德江于会上的讲话指出，中央真心希望香港可以按照基本法和全国人大常委会的相关解释和决定，落实2017年的行政长官普选。但是，“占中”搞手勾结“台独”势力伙推“占中”，是要把“占中”行动引向“港独”的方向，挑战“一国”原则，阻碍普选无法顺利落实。反对派必须停止这种破坏香港“一国两制”和繁荣稳定的做法。

香港是在“一国两制”原则之下落实普选。基本法明确规定“禁止任何叛国、分裂国家”的行为。“占中”搞手与“台独”分子狼狈为奸，从事分裂国家的活动，谋求香港独立或半独立的政治实体地位，企图将香港从中国割裂开去，是公然挑战“一国”原则，是一种不计后果的政治冒险行为。这实际上是将普选引向绝路，导致普选无法顺利落实。

2017年落实行政长官普选是广大香港市民和中央的共同愿望。对于“占中”搞手勾结“台独”挑战“一国”阻碍普选搞乱香港，社会各界都表示强烈愤慨和谴责。立法会建制派议员昨天发表联署声明，要求“占中”搞手“顾念香港利益”，立即停止与“台独”合流，放弃“占中”，按照基本法及人大常委会决定框架，理性讨论问题，推动本港民主发展。这一声明表达了社会各界的共同立场和呼声。反对派必须悬崖勒马！ (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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