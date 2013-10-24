港报社评：中央诚意推普选，“占中”勾结“台独”阻普选--文汇报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
全国人大委员长张德江昨日与行政长官梁振英会面，听取香港各方面的最新情况。梁振英引述张德江于会上的讲话指出，中央真心希望香港可以按照基本法和全国人大常委会的相关解释和决定，落实2017年的行政长官普选。但是，“占中”搞手勾结“台独”势力伙推“占中”，是要把“占中”行动引向“港独”的方向，挑战“一国”原则，阻碍普选无法顺利落实。反对派必须停止这种破坏香港“一国两制”和繁荣稳定的做法。
香港是在“一国两制”原则之下落实普选。基本法明确规定“禁止任何叛国、分裂国家”的行为。“占中”搞手与“台独”分子狼狈为奸，从事分裂国家的活动，谋求香港独立或半独立的政治实体地位，企图将香港从中国割裂开去，是公然挑战“一国”原则，是一种不计后果的政治冒险行为。这实际上是将普选引向绝路，导致普选无法顺利落实。
2017年落实行政长官普选是广大香港市民和中央的共同愿望。对于“占中”搞手勾结“台独”挑战“一国”阻碍普选搞乱香港，社会各界都表示强烈愤慨和谴责。立法会建制派议员昨天发表联署声明，要求“占中”搞手“顾念香港利益”，立即停止与“台独”合流，放弃“占中”，按照基本法及人大常委会决定框架，理性讨论问题，推动本港民主发展。这一声明表达了社会各界的共同立场和呼声。反对派必须悬崖勒马！ (A02)
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。