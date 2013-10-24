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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:53 BJT

日本股市：日经跌至两周低位，受中国疑虑及美国财报欠佳拖累

路透东京10月24日 - 日本股市周四早上跌至两周低点，因中国经济疑虑重燃，而美国卡特彼勒 财报令人失望，拖累小松制作所股价大跌。

指标日经指数 下跌0.8%至14,313.53点，创下10月10日以来最低，更进一步远离上日触及的三周半高位14,799.28点。

重机具制造商小松制作所 和日立建机 下滑3.1%和2.7%。全球最大采矿及建筑设备生产商--卡特彼勒周三公布低于预期的第三季获利，并再次下调全年获利预估，指因矿商客户需求低迷。

东证股价指数 下跌0.6%至1,189.32点，交投相对清淡。(完)

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