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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--10月24日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：消“独”才有望普选特首--星岛日报                                  
 港报社评：改革外汇储备管理，中国减持美债合理--信报                          
 港报社评：中央求稳健，货币政策不松不紧--经济日报                            
 港报社评：中央诚意推普选，“占中”勾结“台独”阻普选--文汇                  
 报                                                           
 港报社评：港视抗争与泛民赴台涉占中，呈现不同政治意涵--明报                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：环球市场玩法已变--信报                                        
 港报财经评论：冲涨变倒插，50天线受考验--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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