加拿大个股：苹果前执行长斯卡利考虑竞购黑莓--报导

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透多伦多10月23日 - 加拿大环球邮报周三援引未具名消息人士报导称，苹果 前执行长斯卡利(John Sculley)试图联手加拿大伙伴竞购智能手机生产商黑莓 。
该报导称，斯卡利拒绝就该事进行评论，但他对环球邮报称，长期以来他一直是黑莓手机的粉丝和用户。
黑莓一度主导智能手机市场，但现已被苹果的iPhone手机和使用谷歌 安卓操作系统的手机反超，促使其寻求出售自己。
“我想说的唯一一点是，我认为黑莓有很大的未来价值，”斯卡利对该报称，“但如果没有从事过这种业务的经验丰富人士，再没有策略计划的话，这件事确实具有挑战性。”
目前难以立即联系到斯卡利就该报导进行置评或证实上述引述。
黑莓一位发言人在给路透的电子邮件中称，在其批准具体交易或出售程序结束前，公司不计划对其策略评估情况发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。