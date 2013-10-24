台湾债市：指标五年债早盘陷入胶着，市场偏向观望

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透台北10月24日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四早盘陷入平盘附近整理。上日台债随美债反应非农就业数据带来的利多后，隔夜美债方向并不明显，令台债市场一早缺乏指引，五年债只能在上日收盘价附近徘徊，市场追价意愿薄弱。
交易员指出，虽然美国经济似有疑虑，但今早中国的PMI指数不弱，市场对后续的经济复苏力道看法交错，交投也不如上日热络，一动不如一静，市场观望气氛浓厚。
〞虽然银行是现在买还是晚一点买的问题而已，但现在好像在等什么，就是不愿动手。〞一位银行交易员称。
市场人士指出，市场气氛偏多的格局尚未被破坏，但短线疑虑尚待消除，以待下次消息面襄助，目前或在当前区间徘徊。
美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。指标10年期公债 成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘大致持平，未能指出方向
* 台债五年券殖利率在1.08%附近多空对峙，成交量明显降温
* 中国PMI指数虽佳，但未破坏市场偏多气氛
* 20年增额公债102/8R 似有交易商积极做多，但影响五年及10年债有限
* 10年公债102/10 亦呈停滞之势
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.06-1.10%
本地时间10:04时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率微弹0.2基点报1.0820%
以下为最新相关报导链接：
* 美债周四展望：10年券收益率降至三个月低点，预计联储明年3月才缩减购债
* 焦点：美国9月进口物价上升，但输入型通胀压力没有增加迹象
* 焦点：欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌
* 焦点：加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息，认为经济成长减缓
* 中国数据：10月制造业PMI初值升至50.9，创七个月高位 (完)
* (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。