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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 10:10 BJT

台湾债市：指标五年债早盘陷入胶着，市场偏向观望

路透台北10月24日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四早盘陷入平盘附近整理。上日台债随美债反应非农就业数据带来的利多后，隔夜美债方向并不明显，令台债市场一早缺乏指引，五年债只能在上日收盘价附近徘徊，市场追价意愿薄弱。

交易员指出，虽然美国经济似有疑虑，但今早中国的PMI指数不弱，市场对后续的经济复苏力道看法交错，交投也不如上日热络，一动不如一静，市场观望气氛浓厚。

〞虽然银行是现在买还是晚一点买的问题而已，但现在好像在等什么，就是不愿动手。〞一位银行交易员称。

市场人士指出，市场气氛偏多的格局尚未被破坏，但短线疑虑尚待消除，以待下次消息面襄助，目前或在当前区间徘徊。

美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。指标10年期公债 成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘大致持平，未能指出方向

* 台债五年券殖利率在1.08%附近多空对峙，成交量明显降温

* 中国PMI指数虽佳，但未破坏市场偏多气氛

* 20年增额公债102/8R 似有交易商积极做多，但影响五年及10年债有限

* 10年公债102/10 亦呈停滞之势

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.06-1.10%

本地时间10:04时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率微弹0.2基点报1.0820%

以下为最新相关报导链接：

* 美债周四展望：10年券收益率降至三个月低点，预计联储明年3月才缩减购债

* 焦点：美国9月进口物价上升，但输入型通胀压力没有增加迹象

* 焦点：欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌

* 焦点：加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息，认为经济成长减缓

* 中国数据：10月制造业PMI初值升至50.9，创七个月高位 (完)

* (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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