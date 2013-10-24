《全球主要银行同业拆借利率一览》--10月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透上海10月24日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动围。
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年
美元(USD)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.10660 0.17020 0.23860 0.35840 0.61310
(LIBOR) 最低 0.10510 0.17000 0.23835 0.35570 0.60860
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.12000 0.17500 0.25000 0.35950 0.61700
(SIBOR) 最低 0.12000 0.17500 0.25000 0.35950 0.61700
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港元 (HKD)
港元银行同业拆借利率 最高 0.09786 0.21571 0.38429 0.54643 0.87214
(HIBOR) 最低 0.09357 0.21500 0.38429 0.54571 0.87071
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欧元 (EUR)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.04571 0.08571 0.16786 0.27786 0.48143
(LIBOR) 最低 0.04571 0.08500 0.16643 0.27500 0.47886
欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.12900 0.22300 0.34000 0.53900
(EURIBOR) 最低 -- 0.12800 0.22200 0.33900 0.53700
---------------------------------------------------------------------------- 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报4.0880%。
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布平均利率。
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的拆借利率。
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵盖美元和坡元。
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)
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