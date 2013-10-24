中国新债：国开行下周二首次增发第43-47期固息债，总额至多260亿元

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透北京10月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(29日)首次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过260亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的43、45和47期债券，均采用单一价格（荷兰式）招标方式；第44和46期债增发则采用多重价格（美国式）招标方式。
债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
第43-47期固息债票面利率如下：
一年 三年 五年 七年 10年
票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期首次增发债
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发行总量 1年不超70亿元，3年不超60亿元，
5年不超50亿元，7/10年不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 10月29日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月1日/10月24日
分销期 10月30日-11月1日
上市日 1年：11月5日
3/5/7/10年：11月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。