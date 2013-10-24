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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 10:22 BJT

中国新债：国开行下周二首次增发第43-47期固息债，总额至多260亿元

路透北京10月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(29日)首次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过260亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的43、45和47期债券，均采用单一价格（荷兰式）招标方式；第44和46期债增发则采用多重价格（美国式）招标方式。

债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

第43-47期固息债票面利率如下：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期首次增发债

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发行总量 1年不超70亿元，3年不超60亿元，

5年不超50亿元，7/10年不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 10月29日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月1日/10月24日

分销期 10月30日-11月1日

上市日 1年：11月5日

3/5/7/10年：11月7日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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