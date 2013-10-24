台湾汇市：台币/美元早盘实质交易走弱，台股跌外资偏向买美元

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透台北10月24日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易略为走疲；汇银人士指出，外资盘初偏向买入美元，倾向区间操作，未见大举汇入动作，盘势观望。
汇银人士说，韩元盘初一度破波段高点，却未带动台币往升值方向走，台币早盘大致在29.4左右窄幅波动。由于前述价位对进、出口商而言都算是合适的价位，买卖交投稍活络。
本地时间10:05时，韩元兑美元 成交在1,055.4，上日收在1,055.8.稍早一度短暂触及1,054.6的逾9个月高位。
〞可以说29.400这里上下都很厚，〞一位本地商银交易员表示。他认为，29.4以上的价位开始密集见到出口商的卖单，但是进口商也在29.400以下开始积极买入，是一个买卖双方认为均衡的价位。
也有交易员表示，台股表现不佳，外资今日上午似偏向买入美元，缺乏卖美元的力道推动。
美元兑主要货币周四在亚洲早段微升，但仍陷于最近交投区间内波动，投资者仍对中国流动性环境持谨慎态度。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日收盘时相差不大。当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 报价约在29.320/334间，上日收盘在29.320。
本地时间10:09时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升2.6分报29.399。盘初台币兑美元实质主要交投在29.39-29.41，上交易日则落在29.38-29.41。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间约10:10时，台股 跌0.29%报8,369.91点。
* 近10时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1.2亿美元，上日约10时出头约1.6亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.35-29.45
最新相关报导链接：
* 《焦点》美国9月进口物价上升，但输入型通胀压力没有增加迹象
* 《焦点》欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌
* 《焦点》加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息，认为经济成长减缓
* 中国数据：10月制造业PMI初值升至50.9，创七个月高位--汇丰 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。