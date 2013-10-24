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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 10:34 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质交易走弱，台股跌外资偏向买美元

路透台北10月24日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易略为走疲；汇银人士指出，外资盘初偏向买入美元，倾向区间操作，未见大举汇入动作，盘势观望。

汇银人士说，韩元盘初一度破波段高点，却未带动台币往升值方向走，台币早盘大致在29.4左右窄幅波动。由于前述价位对进、出口商而言都算是合适的价位，买卖交投稍活络。

本地时间10:05时，韩元兑美元 成交在1,055.4，上日收在1,055.8.稍早一度短暂触及1,054.6的逾9个月高位。

〞可以说29.400这里上下都很厚，〞一位本地商银交易员表示。他认为，29.4以上的价位开始密集见到出口商的卖单，但是进口商也在29.400以下开始积极买入，是一个买卖双方认为均衡的价位。

也有交易员表示，台股表现不佳，外资今日上午似偏向买入美元，缺乏卖美元的力道推动。

美元兑主要货币周四在亚洲早段微升，但仍陷于最近交投区间内波动，投资者仍对中国流动性环境持谨慎态度。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日收盘时相差不大。当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 报价约在29.320/334间，上日收盘在29.320。

本地时间10:09时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升2.6分报29.399。盘初台币兑美元实质主要交投在29.39-29.41，上交易日则落在29.38-29.41。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间约10:10时，台股 跌0.29%报8,369.91点。

* 近10时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1.2亿美元，上日约10时出头约1.6亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.35-29.45

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