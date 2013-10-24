英股业绩：葛兰素史克第三季中国营收骤降61%，全球核心EPS同比增10%

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透伦敦10月23日 - 由于受到贿赂丑闻的打击，葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 第三季在中国市场的药物营收骤降61%。贿赂丑闻伤及该公司在中国推广产品的能力，令部分药物市场被竞争对手夺走。
该公司中国市场营收的下降程度要大于投资者预期，执行长Andrew Witty对记者称，目前还无法估计公司业务何时能从中国政府调查的打击中恢复过来。该公司涉嫌贿赂医生以促进药物销售。
葛兰素史克最终还可能面临巨额罚款，不过Witty称，他相信现有的法律相关费用拨备已经足够应付，并强调称该公司“绝对不可能”撤出中国。
虽然葛兰素史克从中国获得的营收不到总体营收的4%，但在中国已经投入巨资，中国员工数量达到7,000人，并拥有五家工厂和一个研究中心。
该公司第三季全球营收持平于65.1亿英镑，核心每股盈余(EPS)为0.289英镑，较上年同期增长10%。
根据汤森路透，分析师此前平均预期营收与核心EPS分别为66.5亿英镑和0.272英镑。
该公司重申，预期以英镑计算的年度营收增幅约为1%，EPS将增长3-4%。
公司股价周三下跌1.9%，收报15.84英镑。(完)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。