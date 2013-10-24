英股业绩：葛兰素史克第三季中国营收骤降61%，全球核心EPS同比增10%

路透伦敦10月23日 - 由于受到贿赂丑闻的打击，葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 第三季在中国市场的药物营收骤降61%。贿赂丑闻伤及该公司在中国推广产品的能力，令部分药物市场被竞争对手夺走。

该公司中国市场营收的下降程度要大于投资者预期，执行长Andrew Witty对记者称，目前还无法估计公司业务何时能从中国政府调查的打击中恢复过来。该公司涉嫌贿赂医生以促进药物销售。

葛兰素史克最终还可能面临巨额罚款，不过Witty称，他相信现有的法律相关费用拨备已经足够应付，并强调称该公司“绝对不可能”撤出中国。

虽然葛兰素史克从中国获得的营收不到总体营收的4%，但在中国已经投入巨资，中国员工数量达到7,000人，并拥有五家工厂和一个研究中心。

该公司第三季全球营收持平于65.1亿英镑，核心每股盈余(EPS)为0.289英镑，较上年同期增长10%。

根据汤森路透，分析师此前平均预期营收与核心EPS分别为66.5亿英镑和0.272英镑。

该公司重申，预期以英镑计算的年度营收增幅约为1%，EPS将增长3-4%。