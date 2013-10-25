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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 10:17 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期早盘升破6.08元大关再创新高

路透北京10月25日 - 人民币兑美元 即期周五早盘升破6.08元大关，继续刷新历史高位。隔夜美元指数触及近九个月低点后，人民币中间价顺势高开两个点子。

北京时间10:10，人民币兑美元即期报6.0812元，稍早触及6.0799新高，上日收报6.0820元。今日人民币兑美元中间价 为6.1333元，上日中间价为6.1335元。

人民币兑美元即期周四继续小幅升值，日内高点和收盘价均创纪录新高。交易员称，尽管中间价小幅走弱，但客盘结汇仍偏多，推动人民币继续走升。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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