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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 10:39 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面信号转好，受阻于200日均线

0230GMT

*在欧洲时段上涨，清除了0.8510上方的停止单--止步于0.8535的200日移动均线

*主要受资金流动驱动，而不是消息面驱动--动量指标向上

*5、10和20日移动均线微升，波林格区间扩大--形成趋势

*0.8535的200日移动均线，0.8551的8月/10月跌势50%回档位是阻力位

*0.8495的5日移动均线，昨日低点及10日移动均线0.8484是支撑位

*纽约时段0.8511/0.8531区间分别是初步支撑/阻力位

*图表：link.reuters.com/dyb24v

(完)

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