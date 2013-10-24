《国际主要央行公开市场操作一览》--10月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透上海10月24日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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10/23 买入公债 31.52 11/15/2020 - 08/15/2023
10/22 买入公债 15.55 02/15/2036 - 08/15/2043
10/21 买入公债 36.87 07/31/2019 - 09/30/2020
10/18 买入公债 15.55 02/15/2036 - 08/15/2043
10/17 买入公债 31.52 11/15/2020 - 08/15/2023
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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10/23 隔夜逆回购 -157.40 0.02%
10/22 隔夜逆回购 -83.70 0.02%
10/21 隔夜逆回购 -48.76 0.02%
10/18 三天逆回购 -42.21 0.01%
10/17 隔夜逆回购 -31.22 0.01%
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年10月11日-2013年11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。
欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，或将把缩减大规模刺激措施的决定推迟到至少12月。不过另一名美联储决策者坚决反对推迟。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/22 七天期反向交易 906.05 0.50%(固定利率)
10/22 七天期定期存款 -1,880.00 0.09%
《本周主要新闻》
--欧洲央行承诺，明年将对欧元区大型银行进行严格的测试，以增强外界对银行业的信心。此次评估事关欧洲央行的声誉。该央行希望在建立银行业联盟并接过监管权力之前，探明各家银行资产负债表中潜藏的风险。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 100,360
上周三 102,020
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当期变化 -1,660
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行周一将所有九个地区的经济评估较三个月前上调，显示政府景气刺激政策的正面效应正在传播开来。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，当日共发行1,719亿台币存单，相较存单到期1,653.8亿台币，存单发行余额增65.2亿。
--台湾央行周二公布，当日共发行4,208亿台币存单，相较存单到期4,204.3亿台币，存单发行余额增3.7亿。。
--台湾央行周一公布，当日共发行6,727.5亿台币存单，相较存单到期7,876.05亿台币，存单发行余额减1,148.55亿。 (完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)
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