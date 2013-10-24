巴西经济：IMF认为需要改革及提高政策可预测性来加速经济成长

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透巴西利亚10月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，巴西必须采取更果断的行动来提高生产力，并增加民间投资，才能使其曾经繁荣的经济恢复强劲成长。
IMF在其对巴西的年度经济评估中并建议持续紧缩货币政策以控制通胀。由于劳动市场紧俏和高消费，巴西的通胀仍然偏高。
IMF预估巴西今年国内生产总值(GDP)料将小幅成长2.5%，不及其他主要的拉丁美洲国家，且远低于2010年的成长7.5%。IMF预测明年经济将成长3.2%。
IMF表示,近期民间领域在基础建设项目所扮演的角色加重，应该有助于投资回升。但其表示，政策必须更有可预测性，并需提升竞争力举措，以及内需重新平衡，不再一味地消费，才能强化投资者的信心。
IMF预期巴西通胀今年仍在约5.8%，而进入明年将缓慢降至4.5%目标，因劳动市场紧俏、汇率贬值影响，以及新投资和产能扩张之间的落差。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。