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债券 | 2013年 10月 24日 星期四 10:48 BJT

巴西经济：IMF认为需要改革及提高政策可预测性来加速经济成长

路透巴西利亚10月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，巴西必须采取更果断的行动来提高生产力，并增加民间投资，才能使其曾经繁荣的经济恢复强劲成长。

IMF在其对巴西的年度经济评估中并建议持续紧缩货币政策以控制通胀。由于劳动市场紧俏和高消费，巴西的通胀仍然偏高。

IMF预估巴西今年国内生产总值(GDP)料将小幅成长2.5%，不及其他主要的拉丁美洲国家，且远低于2010年的成长7.5%。IMF预测明年经济将成长3.2%。

IMF表示,近期民间领域在基础建设项目所扮演的角色加重，应该有助于投资回升。但其表示，政策必须更有可预测性，并需提升竞争力举措，以及内需重新平衡，不再一味地消费，才能强化投资者的信心。

IMF预期巴西通胀今年仍在约5.8%，而进入明年将缓慢降至4.5%目标，因劳动市场紧俏、汇率贬值影响，以及新投资和产能扩张之间的落差。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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