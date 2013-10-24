巴西经济：IMF认为需要改革及提高政策可预测性来加速经济成长

路透巴西利亚10月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，巴西必须采取更果断的行动来提高生产力，并增加民间投资，才能使其曾经繁荣的经济恢复强劲成长。

IMF在其对巴西的年度经济评估中并建议持续紧缩货币政策以控制通胀。由于劳动市场紧俏和高消费，巴西的通胀仍然偏高。

IMF预估巴西今年国内生产总值(GDP)料将小幅成长2.5%，不及其他主要的拉丁美洲国家，且远低于2010年的成长7.5%。IMF预测明年经济将成长3.2%。

IMF表示,近期民间领域在基础建设项目所扮演的角色加重，应该有助于投资回升。但其表示，政策必须更有可预测性，并需提升竞争力举措，以及内需重新平衡，不再一味地消费，才能强化投资者的信心。