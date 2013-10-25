《中国债券市场每日交易备忘》--10月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国浙江省59亿元人民币五年期固息地方政府债10:00-10:40招标 浙江省59亿元七年期固息地方政府债10:00-10:40招标 南方电网50亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和建行主承 怀化市工业园投资开发12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.80% 北京金利源国资经营管理中心10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.20% 湖北交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间5.78%-5.98% 湖北交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间5.98%-6.18% 国电集团90亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 天津汽车工业(集团)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 浦东建设 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 上海绿新 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 上海城建投资开发总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和国开行主承 广汇汽车服务公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行和招商银行主承 内蒙古高等级公路建设开发公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和兴业银行主承 锦江国际(集团)20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部240亿元两年期固息国债130021，票面利率3.77% 天津滨海农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券1321001，票面利率6.50% 重庆市涪城建设让开发9亿元七年期固息债1380290，票面利率7.30% 海运集团20亿元六个月期超短融011330004，票面利率5.05% 德力西集团5亿元一年期短融041352037，票面利率6.50% 通裕重工 4.5亿元一年期短融041360072，票面利率7.90% 浙江古纤道新材料股份有限公司3亿元一年期短融041361048，票面利率7.8% 浙商证券10亿元三个月期短融071329001，票面利率5.5% 林州重机 3亿元一年期短融041358073，票面利率7.4% 山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融041362039，票面利率6.6% 方正证券 15亿元三个月期短融071328001，票面利率5.48% 北京控股集团40亿元五年期中期票据101374003，票面利率5.6% 紫金矿业 15亿元五年期中票101351020，票面利率5.70% 紫金矿业 10亿元五年期中票101353013，票面利率5.70% 云南建工集团5亿元五年期中期票据101359010，票面利率7.30% ============================================================================ 三、缴款： 丹阳投资集团8亿元七年期固息债1380335，票面利率6.90% 丹阳投资集团8亿元六年期固息债1380336，票面利率6.81% 郴州高科投资控股18亿元七年期固息债1380321，票面利率7.25% 永州市城建投10亿元七年期固息债1380309，票面利率7.30% 华电集团15亿元九个月期超短期融资券 晨鸣纸业 20亿元一年期短融 浙江铁路投资集团5亿元一年期短融 中金公司10亿元三个月期短融 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融 红豆集团7亿元一年期短融 开滦集团9亿元一年期短融 河南日报报业集团3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国联合网络通信80亿元一年期短融041251033到期兑付，票面利率4.20% 大亚科技 3.7亿元一年期短融041259057到期兑付，票面利率5.49% 雏鹰农牧 2亿元一年期短融041259059到期兑付，票面利率6.50% 沃尔核材 1.9亿元一年期短融041260071到期兑付，票面利率6.60% 农产品 5亿元一年期短融041266010到期兑付，票面利率5.03% 顺鑫农业 4亿元一年期短融041269031到期兑付，票面利率5.03% 马钢股份 35亿元一年期短融041273004到期兑付，票面利率4.71% 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068019付息，基本利差1.35% 国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)附投资人选择权(5+5)070221付息，基本利差0.35% 新疆天业集团12亿元六年期附投资人选择权(3+3)固息债1080133付息，票面利率4.97% 广东省广晟资产公司12亿元七年期固息债1080134付息，票面利率5.28% 华新水泥公司6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082190付息，基本利差2.30% 进出口行150亿元三年期固息债110317付息，票面利率4.04% 汉江水利水电公司3亿元五年期中票1182286付息，票面利率7.25% 财政部代发179亿元五年期地方债119108付息，票面利率3.70% 黄石市城建投公司12亿元七年期固息债1280355付息，票面利率6.96% 保利集团15亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1280356付息，票面利率5.03% 苏州城建投20亿元七年期固息债1280357付息，票面利率5.79% 中国水务4亿元五年期中票1282420付息，票面利率5.41% 湖南省高速公路总公司40亿元五年期中票1282421付息，票面利率6.30% 重庆轻纺控股公司6亿元五年期中票1282422付息，票面利率5.95% 南方电网公司50亿元五年期中票1282423付息，票面利率4.61% 上海城建(集团)15亿元三年期中票1282424付息，票面利率5.02% 苏州工业园国资公司10亿元五年期中票1282425付息，票面利率5.41% 上海宝山2.2亿元三年期中小企业集合票据1283028付息，票面利率6.38% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继去年中小企业私募债推出后，中国首只中小企业可交换私募债日前在深圳证券交易所完成发行。据创业板 公司福星晓程 300139.SZ 公告，其股东福星药业已于上周完成中小企业可交换私募债券发行，规模2.565亿元人 民币，存续期限一年。 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/李宏薇)