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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 09:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 

  中国浙江省59亿元人民币五年期固息地方政府债10:00-10:40招标 
  浙江省59亿元七年期固息地方政府债10:00-10:40招标
  南方电网50亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和建行主承
  怀化市工业园投资开发12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.80% 
  北京金利源国资经营管理中心10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率上限7.20%
  湖北交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间5.78%-5.98%
  湖北交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间5.98%-6.18%
  国电集团90亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承
  陕西省交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  天津汽车工业(集团)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
  浦东建设 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  上海绿新 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  中国轻工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承
  上海城建投资开发总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和国开行主承
  广汇汽车服务公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行和招商银行主承
  内蒙古高等级公路建设开发公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和兴业银行主承
  锦江国际(集团)20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行主承 
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  二、新债上市：  
    
  财政部240亿元两年期固息国债130021，票面利率3.77%
  天津滨海农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券1321001，票面利率6.50%
  重庆市涪城建设让开发9亿元七年期固息债1380290，票面利率7.30%  
  海运集团20亿元六个月期超短融011330004，票面利率5.05%  
  德力西集团5亿元一年期短融041352037，票面利率6.50%  
  通裕重工 4.5亿元一年期短融041360072，票面利率7.90%
  浙江古纤道新材料股份有限公司3亿元一年期短融041361048，票面利率7.8%
  浙商证券10亿元三个月期短融071329001，票面利率5.5%
  林州重机 3亿元一年期短融041358073，票面利率7.4%
  山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融041362039，票面利率6.6%
  方正证券 15亿元三个月期短融071328001，票面利率5.48%  
  北京控股集团40亿元五年期中期票据101374003，票面利率5.6%
  紫金矿业 15亿元五年期中票101351020，票面利率5.70%
  紫金矿业 10亿元五年期中票101353013，票面利率5.70% 
  云南建工集团5亿元五年期中期票据101359010，票面利率7.30%
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  三、缴款：
    
  丹阳投资集团8亿元七年期固息债1380335，票面利率6.90%
  丹阳投资集团8亿元六年期固息债1380336，票面利率6.81%  
  郴州高科投资控股18亿元七年期固息债1380321，票面利率7.25%
  永州市城建投10亿元七年期固息债1380309，票面利率7.30%
  华电集团15亿元九个月期超短期融资券
  晨鸣纸业  20亿元一年期短融       
  浙江铁路投资集团5亿元一年期短融
  中金公司10亿元三个月期短融
  山东魏桥创业集团10亿元一年期短融
  红豆集团7亿元一年期短融  
  开滦集团9亿元一年期短融
  河南日报报业集团3亿元五年期中票  
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  四、还本付息：
  
  中国联合网络通信80亿元一年期短融041251033到期兑付，票面利率4.20%
  大亚科技 3.7亿元一年期短融041259057到期兑付，票面利率5.49%
  雏鹰农牧 2亿元一年期短融041259059到期兑付，票面利率6.50%
  沃尔核材 1.9亿元一年期短融041260071到期兑付，票面利率6.60%
  农产品 5亿元一年期短融041266010到期兑付，票面利率5.03%
  顺鑫农业 4亿元一年期短融041269031到期兑付，票面利率5.03%
  马钢股份 35亿元一年期短融041273004到期兑付，票面利率4.71%
  北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068019付息，基本利差1.35%
  国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)附投资人选择权(5+5)070221付息，基本利差0.35%
  新疆天业集团12亿元六年期附投资人选择权(3+3)固息债1080133付息，票面利率4.97%
  广东省广晟资产公司12亿元七年期固息债1080134付息，票面利率5.28%
  华新水泥公司6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082190付息，基本利差2.30%
  进出口行150亿元三年期固息债110317付息，票面利率4.04%
  汉江水利水电公司3亿元五年期中票1182286付息，票面利率7.25%
  财政部代发179亿元五年期地方债119108付息，票面利率3.70%
  黄石市城建投公司12亿元七年期固息债1280355付息，票面利率6.96%
  保利集团15亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1280356付息，票面利率5.03%
  苏州城建投20亿元七年期固息债1280357付息，票面利率5.79%
  中国水务4亿元五年期中票1282420付息，票面利率5.41%
  湖南省高速公路总公司40亿元五年期中票1282421付息，票面利率6.30%
  重庆轻纺控股公司6亿元五年期中票1282422付息，票面利率5.95%
  南方电网公司50亿元五年期中票1282423付息，票面利率4.61%
  上海城建(集团)15亿元三年期中票1282424付息，票面利率5.02%
  苏州工业园国资公司10亿元五年期中票1282425付息，票面利率5.41%
  上海宝山2.2亿元三年期中小企业集合票据1283028付息，票面利率6.38%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --继去年中小企业私募债推出后，中国首只中小企业可交换私募债日前在深圳证券交易所完成发行。据创业板
公司福星晓程 300139.SZ 公告，其股东福星药业已于上周完成中小企业可交换私募债券发行，规模2.565亿元人
民币，存续期限一年。 
        
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/李宏薇)
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