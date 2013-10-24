更新版 2-中国货币市场：主要回购利率跳涨，公开市场不作为加剧收紧态势

(新增更多评论和收盘报价)

路透上海10月24日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。

他们并表示，尽管尾盘一度有央行进行定向逆回购的传言出现，但资金状况并未有好转迹象，不少当日头寸尚无着落的机构仍在借钱。

七天质押式回购利率 开盘报5%，较上日收盘大涨95基点，盘中最高冲至6.94%，之后涨幅有所缩小，加权均价则收报4.7894%，创近三个月来高点。

“（下午）没感觉到松，我是到最后一分钟（头寸）才平的，出了一身的汗。”华东一银行交易员称。

她并表示，按以往情况，即便资金较为紧张的时候，一般下午15：30以后陆续有机构出钱，但今天到16：10以后大行才开始小量放钱，但对缓解资金紧张效果有限。

华南一银行交易员表示，“央行公开市场不做，感觉市场稍微有点恐慌情绪”。

面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

“以为公开市场今天会放点钱出来，结果还是不做，大家预期都不好了，本来缴税也即将截止了。”上海一银行交易员表示。

他并认为，目前对流动性预期的判断还难以过早下定论，即便本周缴税截止之后，月末临近仍面临挑战，而且银行间市场资金面很大程度取决于央行的态度，所以资金利率走势仍需观察。

而中金公司最新研究报告认为，央行近期的公开市场操作主要还是反映对冲大量资本流入的意图，而非货币政策收紧，总体上货币政策保持中性。银行间市场利率不会大幅飙升。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.1981 3.8005 +39.76 3,914.05

七天 4.7894 4.0495 +73.99 806.90

14天 4.9506 4.0703 +88.03 269.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2500 1.6200 +163.00 2,000.94

七天 4.3500 3.6800 +67.00 241.26

14天 3.6150 4.1200 -50.50 30.75

回购定盘利率

其中:隔夜 4.0700 3.8000 +27.00 --

七天 4.6700 4.0200 +65.00 --

14天 3.9000 3.9000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.0880 3.7800 +30.80 --

七天 4.6800 3.9920 +68.80 --

三个月 4.6876 4.6843 +0.33 --