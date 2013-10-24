美国金融：陪审团裁定美国银行需为Countrywide一抵押贷款诈欺案负责

路透纽约10月23日 - 美国一联邦陪审团周三裁决，美国银行 需为旗下Countrywide销售有问题抵押贷款并涉嫌欺骗的指控，负法律责任。这是在金融危机以来、美国政府控告金融机构的大型官司中，赢得的重要胜利之一。

经过四周审讯，曼哈顿一联邦陪审团裁定美国银行对一项民事诈欺指控负法律责任。政府指出，Countrywide通过“Hustle”程序包装劣等房屋贷款，再卖给房利美(Fannie Mae) 和房贷美(Freddie Mac)。

这个由四名男性、六名女性组成的陪审团还判定，前Countrywide主管Rebecca Mairone也需为一项诈欺指控负责。

美国地区法官Jed Rakoff之后将决定对美银的惩处。美国司法部表示将要求Rakoff裁定最高8.482亿美元的罚款，这是“两房”因购入相关贷款产品的损失总数。

美国银行于2008年7月收购Countrywide。两个月后，政府即接管了两房。

“陪审团的决定仅涉及Countrywide的一个项目，且该项目仅进行了几个月，并在美银收购该公司前就已终止，”美银发言人Lawrence Grayson称，“我们将评估上诉的可能。”(完) (编译 张若琪 审校 高琦)