德国数据：10月综合PMI初值为52.6，景气扩张速度为三个月来最慢

德国10月服务业PMI初值从9月终值53.7降至52.3，低于路透访问25位分析师所预估的53.9，受累于公司削减工作岗位和新业务增长放缓。

Williamson称这一令人失望的数据显示，由于消费者的谨慎情绪，德国国内经济增长并非那么强劲，但受助于就业市场强劲、薪资稳定增长和财务状况良好，仍将推动今年经济整体增长。

不过Williamson称，制造业的强劲增长令人鼓舞。10月制造业PMI初值连续第四个月处于扩张水平，自9月的51.1升至51.5，符合预期。