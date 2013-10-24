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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 15:45 BJT

德国数据：10月综合PMI初值为52.6，景气扩张速度为三个月来最慢

德国10月服务业PMI初值从9月终值53.7降至52.3，低于路透访问25位分析师所预估的53.9，受累于公司削减工作岗位和新业务增长放缓。

Williamson称这一令人失望的数据显示，由于消费者的谨慎情绪，德国国内经济增长并非那么强劲，但受助于就业市场强劲、薪资稳定增长和财务状况良好，仍将推动今年经济整体增长。

不过Williamson称，制造业的强劲增长令人鼓舞。10月制造业PMI初值连续第四个月处于扩张水平，自9月的51.1升至51.5，符合预期。

制造业新订单继续增长，但国外订单增速有所下滑。本月稍早，德国贸易协会将全年出口增长的预估从原先预估的3%大幅下调至不到1%。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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