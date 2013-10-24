德国数据：10月综合PMI初值为52.6，景气扩张速度为三个月来最慢

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
德国10月服务业PMI初值从9月终值53.7降至52.3，低于路透访问25位分析师所预估的53.9，受累于公司削减工作岗位和新业务增长放缓。
Williamson称这一令人失望的数据显示，由于消费者的谨慎情绪，德国国内经济增长并非那么强劲，但受助于就业市场强劲、薪资稳定增长和财务状况良好，仍将推动今年经济整体增长。
不过Williamson称，制造业的强劲增长令人鼓舞。10月制造业PMI初值连续第四个月处于扩张水平，自9月的51.1升至51.5，符合预期。
制造业新订单继续增长，但国外订单增速有所下滑。本月稍早，德国贸易协会将全年出口增长的预估从原先预估的3%大幅下调至不到1%。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。