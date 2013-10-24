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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:20 BJT

欧元区数据：10月PMI初值下滑至51.5，不及预估

**服务业下滑**

欧元区服务业增长步伐大幅放缓，10月服务业PMI初值从52.2跌至50.9。路透调查原预估微升至52.4。

新业务指数从9月的27个月高点51.7大跌至50.2，略高于50的荣枯线。但Williamson称这可能是暂时波动。

“预期相当高，企业裁员的速度也不如之前那么快，”他称。

制造业活动增长本月略微加速，但增速不及预期，而且企业出现未完成业务，是两年多来第二次。

制造业PMI从51.1升至51.3，略低于预估值51.4。产出分项指数从52.2升至52.9。

企业本月再度降价，但综合产出价格指数仍从48.9微升至49.2。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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