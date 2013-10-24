欧元区数据：10月PMI初值下滑至51.5，不及预估

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
**服务业下滑**
欧元区服务业增长步伐大幅放缓，10月服务业PMI初值从52.2跌至50.9。路透调查原预估微升至52.4。
新业务指数从9月的27个月高点51.7大跌至50.2，略高于50的荣枯线。但Williamson称这可能是暂时波动。
“预期相当高，企业裁员的速度也不如之前那么快，”他称。
制造业活动增长本月略微加速，但增速不及预期，而且企业出现未完成业务，是两年多来第二次。
制造业PMI从51.1升至51.3，略低于预估值51.4。产出分项指数从52.2升至52.9。
企业本月再度降价，但综合产出价格指数仍从48.9微升至49.2。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。