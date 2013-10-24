欧洲金融：荷兰合作银行将遭罚款10亿美元，为Libor操纵丑闻第二高罚金

路透阿姆斯特丹10月23日 - 荷兰合作银行 预计在未来两周内，监管机构将对其被控操纵指标利率一事处以罚款。一位消息人士说罚金可能在10亿美元左右。

这将是人为操纵Libor利率丑闻中名列第二高的罚金。最高的是去年瑞银 的15亿美元天价罚款。

荷兰合作银行周三表示，当局已快要完成对该行在Libor和Euribor 利率制定过程中的作用的调查。

根据一位熟悉该银行和监管当局协商过程的人士说，讨论中的罚款金额约为10亿美元。

“这显然是笔大金额，但以Rabobank这样的集团而言，不是太大的问题，”一位不愿具名的银行人士说。(完)