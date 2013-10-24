表格：英国10月总工业订单差值为负4，为7月以来最低

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透伦敦10月24日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，10月总工业订单差值为负4，为7月以来最低，预估为正10。
月度趋势 10月 9月 8月 7月 6月
总订单 -4 +9 0 -12 -18
出口订单 -12 +6 -7 -20 -22
制成品库存 +8 +5 +15 +15 +21
产出预期 +9* +33 +25 +15 +10
国内价格预期 -2 +3 0 +2 +3
* 为2月以来最低。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。