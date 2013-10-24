版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 18:11 BJT

表格：英国10月总工业订单差值为负4，为7月以来最低

路透伦敦10月24日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，10月总工业订单差值为负4，为7月以来最低，预估为正10。

月度趋势 10月 9月 8月 7月 6月

总订单 -4 +9 0 -12 -18

出口订单 -12 +6 -7 -20 -22

制成品库存 +8 +5 +15 +15 +21

产出预期 +9* +33 +25 +15 +10

国内价格预期 -2 +3 0 +2 +3

* 为2月以来最低。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐