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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月24日

路透伦敦10月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          485,050          -4,350
    锡           13,110             +50
    铅          232,225            -200
    锌        1,043,000          -2,700
    铝        5,396,025          -6,625
    镍          234,084          +2,448
    铝合金       61,120            持平
    NASAAC      103,380            -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布                品种       库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅         MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡         MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金     MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA      MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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