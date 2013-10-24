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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:35 BJT

菲律宾央行：维持隔夜拆借利率在3.5%不变，符合路透调查预估

路透马尼拉10月24日 - 菲律宾央行周四维持指标隔夜拆借利率于记录低点3.5%不变，符合预期，因通胀获得控制，且经济脚步稳固。

该行同时维持短期特别存款帐户(SDA)利率于2.0%不变。

菲律宾央行货币政策委员会每六周开会一次，12月12日的下次会议将是今年最后一场会议。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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