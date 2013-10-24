修正-《全球市场》亚洲股市下跌，中国人行似收紧流动性

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
(更正：修改第三段措辞以明确语义)
路透东京10月24日 - 亚洲股市周四在震荡交投中走跌，美元受压，中国货币市场利率进一步扬升，削弱了制造业数据上扬的影响。
中国指标七天回购利率开盘上涨近1个百分点，来到5%，此前中国人行连续第二周让货币市场资金收紧。
中国人行连续第三次未在公开市场进行逆回购操作，迹象显示监管机构担忧宽松流动性可能再次引发危险的信贷增长。
中国股市沪深300指数 跌0.4%，前两个交易日跌2.1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.1%，稍早曾受Markit/汇控编纂的中国制造业PMI数据提振走高。该指数在周三下跌0.9%，结束了此前连续四个交易日的上涨。
“我不会在目前水准上新建任何仓位，”交银国际证券的首席分析师Hong Hao表示，“10月现金需求水平将很高，因为人们必须支付税款，并且银行也需向央行缴纳储备金。不过，我认为投资者应当已经意识到中国人民银行在缩紧政策，因为他们并没有卖出人民币，并允许人民币一路上涨。”
不过澳洲股市 上升0.4%，澳元兑美元 上升0.3%至0.9651美元。中国是澳洲最大的出口市场。
在围绕中国的疑虑阻止市场走升之前，全球股市受到美国预算僵局暂时化解以及对美联储将持续刺激政策至2014年的预期提振。
美元兑瑞郎 报0.8915瑞郎，仅略高于周三触及的两年低点0.8908。美元兑日圆 持稳于97.33日圆，接近上日达到的两周低位。
美元指数 微跌0.1%至79.203，距离周三触及的八个月低点79.137仅一步之遥。(完)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。