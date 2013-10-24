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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 11:24 BJT

标题新闻：印尼央行预计明年贷款增幅将放缓至15.3-16.6%，国内生产总值(GDP)料扩张5.8-6.2%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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