台湾债市：RP利率高端成交渐少，下月初利率或有调整空间

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透台北10月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持平上日，但因本周资金水位持续宽松，证券商公司债的高端利率成交渐少。
市场交易人士指出，此前以公司债交易为主的投信，找券态度积极，但因券源奇缺且市场资金持续宽裕，今日也愿接受收益率较低的公债RP交易，且部分证券商在既有区间内将高端利率的成交数降低，尽量以低端利率成交为主。
〞投信今天连公债都可以接受，显示市场上的资金真的很多。〞一位证券商交易员表示。
交易员指出，本周资金十分宽裕，特别是银行端有1.86兆的央行存单到期，证券商在极短天期的资金缺口上，与银行承作RP均获充足供应，不过因时序已近月底，一般证券商及票券商为维持客户关系，不愿在月底前调降利率，将待下月初再视资金情势调整。
明日市场有中油公司债交割，金额为32亿台币；并有296.512亿台币的20年期公债发行。不过交易员预估在资金宽裕的情况下，300多亿台币的紧缩因素不致影响太大。
证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交渐少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，0.70%成交亦趋少。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。