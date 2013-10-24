台湾债市：RP利率高端成交渐少，下月初利率或有调整空间

路透台北10月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持平上日，但因本周资金水位持续宽松，证券商公司债的高端利率成交渐少。

市场交易人士指出，此前以公司债交易为主的投信，找券态度积极，但因券源奇缺且市场资金持续宽裕，今日也愿接受收益率较低的公债RP交易，且部分证券商在既有区间内将高端利率的成交数降低，尽量以低端利率成交为主。

〞投信今天连公债都可以接受，显示市场上的资金真的很多。〞一位证券商交易员表示。

交易员指出，本周资金十分宽裕，特别是银行端有1.86兆的央行存单到期，证券商在极短天期的资金缺口上，与银行承作RP均获充足供应，不过因时序已近月底，一般证券商及票券商为维持客户关系，不愿在月底前调降利率，将待下月初再视资金情势调整。

明日市场有中油公司债交割，金额为32亿台币；并有296.512亿台币的20年期公债发行。不过交易员预估在资金宽裕的情况下，300多亿台币的紧缩因素不致影响太大。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交渐少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，0.70%成交亦趋少。