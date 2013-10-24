台湾汇市：美元/台币SWAP市场波动剧烈，市场紧密观察央行态度

* 本周来美元紧缺，换汇点折价一跌再跌

* 央行称到期均有续作，但市场需求难以满足

* 市场预期心理加深惜售美元心态，央行态度关键

* 市场揣测央行或多方阻升台币

路透台北10月24日 - 台湾美元/台币换汇交易(FX SWAP) 周四一个月期换汇点折价创下近五年的最深。汇银人士指出，该换汇点折价日益放大，央行未提供足够的流动性是主因；但央行表示，对市场的供给未有减少，会持续密切关注市场。

由于时序渐进入月底，市场对月底前的价格走势感到忧心，希望能早日见到价格平稳。

美元/台币的换汇交易换汇点折价自9月季底的季节性因素扩大以后，一直未见明显缩减。10月中旬在未有重要国际事件影响之下，反倒日益扩大，创下近五年折幅最深。

汇银人士指出，尽管该市场相当浅碟，价格易受供需失衡而波动，但一向是流动性提供者的央行，未能提供充足的流动性，是市场剧烈波动的主因。

但中央银行外汇局副局长颜辉煌对路透表示，〞只要市场有需求就会提供，会与指定银行承做，近期央行的供给没有变少。〞

美元/台币换汇交易一个月期 今日换汇点sell/buy报价在-0.055，若去除2010年极端值，此折价创下了近五年以来最深。上次2008年的12月15日报在-0.060。

市场交易员称，经纪商回报的一个月期实际成交上日尾盘在-0.037，今日见成交-0.045至-0.048，确为近五年最深。

**惜售心态明显**

中央银行另一位不愿具名的官员表示，央行与银行间换汇交易虽然没有明显新增承做，但只要到期都会续做。他指出，观察近期的换汇市场成交量较到期为多，显见市场需求增加，是造成换汇点折价日深的主因。

他并指出，央行也观察到市场有惜售美元心态，并有预期心理造成价格波动，但强调市场主要仍由供需决定。

一位外商银行交易员表示，〞央行这样讲也没错，只是量够不够、还有价格出多少。

不少交易员认为，随着近日的折价日深，市场逐渐出现恐慌的心态。

一本地民营银行交易员表示，虽然有一些银行因本周来价格不错，也出来供应美元，但数量很少，难以满足市场需求。

〞目前的市况让人觉得不舒服，到了这个level(价位)，我自己会多hold(持有)一点美元，因应月底的客户需求，...除非央行愿意出来提供更多，让市况稳定一点，不然不晓得要怎么做。〞上述交易员说。

他指出，目前市况看来仍不明朗，市场仍取决于央行的态度，如果央行持续保守，换汇点曲线在月底前还可能持续往下。

另一本地银行交易员也说，感觉上央行态度没有积极，但也因为换汇市场是一个浅碟的市场，sell/buy 的一方主要以央行为主，央行只要不出来，价格很容易波动，银行只能在调度上更为谨慎。

**市场传央行心态保守为阻升台币**

也有交易员指出，部分市场人士认为，央行在换汇市场一直不提供美元足够的流动性，可能是想藉此拉抬台币现货市场美元的报价，阻升台币。

交易员指出，过去换汇市场波动度大一向为季节性因素，或外部国际环境的变动，但10月中以来这两项因素均未特别明显，询问央行亦得不到具体回应，令市场转向阻升台币思考。

但也有交易员认为，此两市场关联性并不算太大，要以此拉抬现货市场的美元行情恐怕不容易。