香港房地产：美利大厦改建酒店项目由九仓旗下海港企业以44亿港元中标

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 香港政府周三宣布，中环美利大厦改建酒店项目由九龙仓 旗下海港企业 以44亿港元中标价投得，高于市场预期。
美利大厦共接获18份标书，其他入标者包括新鸿基地产 、富豪酒店国际 、新世界酒店集团、鹰君集团 、信和置业 牵头财团、银河娱乐 、长江实业 、帝盛酒店集团 。
位于红棉路的美利大厦原来为政府办公大楼，于1967年竣工，楼高27层，当时曾是最高的政府建筑物。随着政府部门于2011年底迁往中环海滨的添马舰新政府总部大楼后，政府遂计划将地利位置优越，又毗邻香港公园和山顶缆车站的美利大厦改建为酒店。
美利大厦项目土地面积约68,136平方尺，最高可建楼面面积约32.5万平方尺，其中70%须作为客房用途。美联测量师行此前预估项目的地价约30亿港元，相当于每平方尺楼面地价9,229港元。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。