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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 18:55 BJT

香港房地产：美利大厦改建酒店项目由九仓旗下海港企业以44亿港元中标

路透香港11月6日 - 香港政府周三宣布，中环美利大厦改建酒店项目由九龙仓 旗下海港企业 以44亿港元中标价投得，高于市场预期。

美利大厦共接获18份标书，其他入标者包括新鸿基地产 、富豪酒店国际 、新世界酒店集团、鹰君集团 、信和置业 牵头财团、银河娱乐 、长江实业 、帝盛酒店集团 。

位于红棉路的美利大厦原来为政府办公大楼，于1967年竣工，楼高27层，当时曾是最高的政府建筑物。随着政府部门于2011年底迁往中环海滨的添马舰新政府总部大楼后，政府遂计划将地利位置优越，又毗邻香港公园和山顶缆车站的美利大厦改建为酒店。

美利大厦项目土地面积约68,136平方尺，最高可建楼面面积约32.5万平方尺，其中70%须作为客房用途。美联测量师行此前预估项目的地价约30亿港元，相当于每平方尺楼面地价9,229港元。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 张喜良)
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