香港房地产：美利大厦改建酒店项目由九仓旗下海港企业以44亿港元中标

位于红棉路的美利大厦原来为政府办公大楼，于1967年竣工，楼高27层，当时曾是最高的政府建筑物。随着政府部门于2011年底迁往中环海滨的添马舰新政府总部大楼后，政府遂计划将地利位置优越，又毗邻香港公园和山顶缆车站的美利大厦改建为酒店。