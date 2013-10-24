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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:03 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月24日

路透香港10月24日 - 
 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:01时,1港元=0.78437人民币<HKDCNY
 =R>)
                                                                                
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(元)  B股股价(港元)   A/B股比价
  万科                                          8.96           14.21        0.80
                                                                      
  深物业                                        8.30            6.86        1.54
                                                                      
  南玻                                          9.65            6.46        1.90
                                                                      
  深康佳                                        3.56            2.63        1.73
                                                                      
  ST中华                                        4.19            1.56        3.42
                                                                      
  ST中冠                                        9.65            4.92        2.50
                                                                      
  深深宝                                        8.01            5.87        1.74
                                                                      
  深华发                                        6.55            3.55        2.35
                                                                      
  深赤湾                                       13.55           14.07        1.23
                                                                      
  招商地                                       24.17           23.35        1.32
 产                                                                   
  特力                                          7.13            5.00        1.82
                                                                      
  飞亚达                                        7.78            6.69        1.48
                                                                      
  一致药                                       39.31           34.18        1.47
 业                                                                   
  深深房                                        3.69            2.95        1.59
                                                                      
  ST盛润                                        6.64            5.50        1.54
                                                                      
  深南电                                        4.01            2.69        1.90
                                                                      
  深纺织                                        7.84            5.57        1.79
                                                                      
  方大集                                        5.77            3.01        2.44
 团                                                                   
  深国商                                       21.93           12.88        2.17
                                                                      
  深赛格                                        5.27            3.01        2.23
                                                                      
  宝石                                         19.30           10.57        2.33
                                                                      
  小天鹅                                        8.70            8.41        1.32
                                                                      
  粤高速                                        2.86            2.53        1.44
                                                                      
  晨鸣纸                                        4.71            3.91        1.54
 业                                                                   
  ST珠江                                        3.70            2.84        1.66
                                                                      
  丽珠                                         40.08           35.92        1.42
                                                                      
  美菱电                                        3.92            3.89        1.28
 器                                                                   
  大冷股                                        8.62            6.39        1.72
 份                                                                   
  粤电力                                        4.92            4.50        1.39
                                                                      
  佛山照                                        6.14            5.43        1.44
 明                                                                   
  江铃汽                                       17.25           22.09        1.00
 车                                                                   
  沙隆达                                       10.91            6.46        2.15
                                                                      
  苏常柴                                        6.59            4.62        1.82
                                                                      
  威孚高                                       26.75           25.16        1.36
 科                                                                   
  古井贡                                       18.10           14.91        1.55
 酒                                                                   
  ST东海                                        5.59            4.66        1.53
                                                                      
  长安汽                                       11.68           13.88        1.07
 车                                                                   
  京东方                                        2.12            1.83        1.48
                                                                      
  鲁泰                                          8.95            9.25        1.23
                                                                      
  本钢板                                        2.98            2.54        1.50
 材                                                                   
  张裕                                         30.30           25.63        1.51
                                                                      
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 林高丽)

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