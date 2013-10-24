《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透香港10月24日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:01时,1港元=0.78437人民币<HKDCNY =R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.96 14.21 0.80 深物业 8.30 6.86 1.54 南玻 9.65 6.46 1.90 深康佳 3.56 2.63 1.73 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.65 4.92 2.50 深深宝 8.01 5.87 1.74 深华发 6.55 3.55 2.35 深赤湾 13.55 14.07 1.23 招商地 24.17 23.35 1.32 产 特力 7.13 5.00 1.82 飞亚达 7.78 6.69 1.48 一致药 39.31 34.18 1.47 业 深深房 3.69 2.95 1.59 ST盛润 6.64 5.50 1.54 深南电 4.01 2.69 1.90 深纺织 7.84 5.57 1.79 方大集 5.77 3.01 2.44 团 深国商 21.93 12.88 2.17 深赛格 5.27 3.01 2.23 宝石 19.30 10.57 2.33 小天鹅 8.70 8.41 1.32 粤高速 2.86 2.53 1.44 晨鸣纸 4.71 3.91 1.54 业 ST珠江 3.70 2.84 1.66 丽珠 40.08 35.92 1.42 美菱电 3.92 3.89 1.28 器 大冷股 8.62 6.39 1.72 份 粤电力 4.92 4.50 1.39 佛山照 6.14 5.43 1.44 明 江铃汽 17.25 22.09 1.00 车 沙隆达 10.91 6.46 2.15 苏常柴 6.59 4.62 1.82 威孚高 26.75 25.16 1.36 科 古井贡 18.10 14.91 1.55 酒 ST东海 5.59 4.66 1.53 长安汽 11.68 13.88 1.07 车 京东方 2.12 1.83 1.48 鲁泰 8.95 9.25 1.23 本钢板 2.98 2.54 1.50 材 张裕 30.30 25.63 1.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 林高丽)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。