CNH市场动态：短期利率不受境内影响仍平稳，即期续创新高

路透香港10月24日 - 面对境内短期利率连续跳升，境外货币市场相对冷静，香港离岸短期利率周四仍保持平稳，但长天期的远期外汇（DF）则反映流动性较紧预期而上升。

银行人士指出，离岸拆款 几无变动，隔夜 及一天期 利率都还在1.0%以下，两周期 利率亦仅略高于1.0%，并未受到境内影响，与6月底“钱荒”的情况不同。

＂离岸人民币资金池还在增长，最近也没有点心债发行，离岸的资金供给是足够的。＂一台资银行人士说。

另一名大型中资行交易员指出，市场判断境内流动性收紧属于短期因素，与先前6月底市场在亳无心理准备下央行突然缩手的情况不同，境外人士对此暂且按兵不同。

“境内利率高起来，主要是央行暂停了逆回购，市场有些惊吓。”该名中资行人士说，“财税缴款结束了，应该就会比较好。“

本地时间下午6:20时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.10%，上交易日在0.90%；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.04600，上日在1.01800%。

同时间，一年期远期外汇升水 报815/848，上日在780。

远汇交易员指出，今年经济成长达标已无悬念，在通胀压力下央行第四季可能偏向略略收紧流动性，且近期汇市也较少见到央行干预，市场预期此前的宽松流动性已不复见，对长端远汇形成压力。

中国银行间市场周四主要回购利率 涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。

离岸市场交易员认为，境内银行仍习以以短支长，央行一旦停止向市场注资，便会造成资金缺口。但中国经济相对稳健，美联储退市又延后，预料资金仍会持续流入人民币，人民币汇价频创新高也反映此趋势。

本地时间下午6:23时，离岸人民币 报6.0780，稍早写下6.0775的历史新高，盘中低点在6.0846，上日尾盘在6.0843。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻