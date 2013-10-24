CNH市场动态：短期利率不受境内影响仍平稳，即期续创新高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透香港10月24日 - 面对境内短期利率连续跳升，境外货币市场相对冷静，香港离岸短期利率周四仍保持平稳，但长天期的远期外汇（DF）则反映流动性较紧预期而上升。
银行人士指出，离岸拆款 几无变动，隔夜 及一天期 利率都还在1.0%以下，两周期 利率亦仅略高于1.0%，并未受到境内影响，与6月底“钱荒”的情况不同。
＂离岸人民币资金池还在增长，最近也没有点心债发行，离岸的资金供给是足够的。＂一台资银行人士说。
另一名大型中资行交易员指出，市场判断境内流动性收紧属于短期因素，与先前6月底市场在亳无心理准备下央行突然缩手的情况不同，境外人士对此暂且按兵不同。
“境内利率高起来，主要是央行暂停了逆回购，市场有些惊吓。”该名中资行人士说，“财税缴款结束了，应该就会比较好。“
本地时间下午6:20时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.10%，上交易日在0.90%；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.04600，上日在1.01800%。
同时间，一年期远期外汇升水 报815/848，上日在780。
远汇交易员指出，今年经济成长达标已无悬念，在通胀压力下央行第四季可能偏向略略收紧流动性，且近期汇市也较少见到央行干预，市场预期此前的宽松流动性已不复见，对长端远汇形成压力。
中国银行间市场周四主要回购利率 涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。
离岸市场交易员认为，境内银行仍习以以短支长，央行一旦停止向市场注资，便会造成资金缺口。但中国经济相对稳健，美联储退市又延后，预料资金仍会持续流入人民币，人民币汇价频创新高也反映此趋势。
本地时间下午6:23时，离岸人民币 报6.0780，稍早写下6.0775的历史新高，盘中低点在6.0846，上日尾盘在6.0843。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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