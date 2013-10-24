台湾债市：指标五年券殖利率收高，市场追价意愿不足

* 五年债追价意愿不足，殖利率不下则上 * 美债表现仍为主要指引 * 明日指标五年债区间估1.07-1.12% 路透台北10月24日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周四收 高。上日市场消化美国9月非农数据意外疲弱的消息后，今日盘中追价力道不足，令交易商 见风转舵，先行获利了结出场，令殖利率收盘走高。 市场交易员指出，隔夜指标10年期美债殖利率在2.48-2.50%间徘徊，未再持续走跌，台 债市场在缺乏交投指标的情况下，原陷入盘整。但由于交易商对后市预期并不一致，短线交 投心态浓厚，筹码稳定度不高，持券信心不足，令五年债在略略偏多的气氛中出现变数。 〞今天追价力道没有很强，有一些技术线型的反弹，看来是要在这里盘一下。〞一位证 券商交易员表示。 美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资 人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。指标10年期公债 US 10YT=RR成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 +1.35 1.0935 1.0776-1.0960 116.5 10 102/10 +1.20 1.6120 1.5975-1.6170 26.0 交易员指出，美债动向仍是市场关注的焦点，若隔夜美债指出方向，台债仍会亦步亦趋 。但由于明日是本周最后一个交易日，美债若无明显变化，料交易人气不易热络，主交投区 则稍稍放大至1.07-1.12%之间，因后市方向不明。 除五年债外，今日10年券102/10 殖利率也同样弹升。交易商对流动性较差 的10年券此前并没有太多着墨，在上日放量成交后，今日亦立刻现短线获利了结的卖盘，料 短线该券亦在1.58-1.62%间来回，1.63%上方料能吸引买盘重新进驻。 〞已经到了第四季，大家操作都会比较谨慎，我认为第四季还是偏盘整。〞一本地银行 交易员称。 市场人士并指出，目前市场也在等待美国财经方面的进一步消息，若美国经济数据持续 疲弱，美债仍有短多的机会，也会带动新一波的台债多方走势。但明日消息面或付之阙如， 台债暂以量缩整理看待。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6120 5 102/11 1.0935 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)