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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 15:57 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率收高，市场追价意愿不足

* 五年债追价意愿不足，殖利率不下则上
    * 美债表现仍为主要指引
    * 明日指标五年债区间估1.07-1.12%

    路透台北10月24日 - 台湾指标五年公债102/11  殖利率周四收
高。上日市场消化美国9月非农数据意外疲弱的消息后，今日盘中追价力道不足，令交易商
见风转舵，先行获利了结出场，令殖利率收盘走高。
         
    市场交易员指出，隔夜指标10年期美债殖利率在2.48-2.50%间徘徊，未再持续走跌，台
债市场在缺乏交投指标的情况下，原陷入盘整。但由于交易商对后市预期并不一致，短线交
投心态浓厚，筹码稳定度不高，持券信心不足，令五年债在略略偏多的气氛中出现变数。
    
    〞今天追价力道没有很强，有一些技术线型的反弹，看来是要在这里盘一下。〞一位证
券商交易员表示。
    
    美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资
人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。指标10年期公债 US
10YT=RR成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。 
    
         收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                   幅                             
 年期      期别                 (基点                             (亿台币)
                                    )                             
    5    102/11                 +1.35     1.0935   1.0776-1.0960     116.5
   10    102/10                 +1.20     1.6120   1.5975-1.6170      26.0
    
    交易员指出，美债动向仍是市场关注的焦点，若隔夜美债指出方向，台债仍会亦步亦趋
。但由于明日是本周最后一个交易日，美债若无明显变化，料交易人气不易热络，主交投区
则稍稍放大至1.07-1.12%之间，因后市方向不明。
    
    除五年债外，今日10年券102/10            殖利率也同样弹升。交易商对流动性较差
的10年券此前并没有太多着墨，在上日放量成交后，今日亦立刻现短线获利了结的卖盘，料
短线该券亦在1.58-1.62%间来回，1.63%上方料能吸引买盘重新进驻。
    
    〞已经到了第四季，大家操作都会比较谨慎，我认为第四季还是偏盘整。〞一本地银行
交易员称。
    
    市场人士并指出，目前市场也在等待美国财经方面的进一步消息，若美国经济数据持续
疲弱，美债仍有短多的机会，也会带动新一波的台债多方走势。但明日消息面或付之阙如，
台债暂以量缩整理看待。
  
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6120
          5      102/11                       1.0935
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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