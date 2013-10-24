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债券 | 2013年 10月 24日 星期四 13:58 BJT

欧股业绩：戴姆勒第三季获利优于预期，预估全年获利下滑约8%

路透法兰克福10月24日 - 德国汽车集团戴姆勒 预估全年基本获利将下滑约8%，该公司稍早公布优于预期的7-9月财报。

戴姆勒第三季未计利息和税项的获利(EBIT)增长16%至22.3亿欧元(30.7亿美元)，优于路透调查12家银行和券商预估的21亿欧元。

戴姆勒表示，第三季营收为301亿欧元，净利为19.0亿欧元，路透调查预估分别为营收303亿欧元和净利13亿欧元。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)

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