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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 08:10 BJT

****主要国家经济指标预测--10月25日****

路透10月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段     预估值     前值    
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                           10月      108.0     107.7
                            现况指数                                     111.6     111.4
                            预期指数                                     104.5     104.2
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         9月      +2.4%     +2.3%
                   民间贷款                                              -1.9%     -2.0%
                   M3三个月移动平均年增长率                                --      +2.3%
    0800     意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月)        8月        --     -0.30%
                 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期)             --     -0.90%    
    0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季初值     +0.8%     +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                           +1.5%     +1.3% 
    1230     美国耐久财订单                                     9月      +2.0%      0.1%
                 扣除运输的耐久财订单                                    +0.5%     -0.1%
                 扣除国防的耐久财订单                                      --       0.5%
                 扣除飞机的非国防资本财订单                              +0.6%      1.5%
    1355    路透/密西根大学美国消费者信心指数               10月终值      75.0      75.2
                               消费者现况指数                              --       92.8
                               消费者预期指数                              --       63.9   
    1400    美国趸售(批发)库存                                  8月       0.3%      0.1%
    1400    美国趸售(批发)销售                                  8月       0.3%      0.1%    
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月18日当周       --      130.4
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月24日(三)        
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值    预估值
    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           10月初值      49.4     50.1      
                 Markit服务业PMI                                         50.2     51.3      
                 Markit综合PMI                                           50.1      --       
    0728     德国Markit制造业PMI                           10月初值      51.5     51.5      
                 Markit服务业PMI                                         52.3     53.9      
                 Markit综合PMI                                           52.6       --       
    0758     欧元区Markit制造业PMI                         10月初        51.3     51.4      
                 Markit服务业PMI                                         50.9     52.4      
                 Markit综合PMI                                           51.5     52.5      
    0800     意大利消费者信心指数                              10月      97.3    101.1     
    0800     意大利薪资指数(较前月)                             9月      持平       --       
                         (较上年同期)                                   +1.4%       --      
    1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   10月       负4       10         
    1230    美国国际贸易收支(亿美元)                            8月    逆差388 逆差395    
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月19日当周      35.0      34       
                      四周均值(万人)                                      34.8      --       
                续请失业金人数(万人)                    10月12日当周     287.4   287.5     
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值      51.1    52.5      
    1500    美国堪萨斯城联储制造业指数                         10月         14      --        
    2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季初值     +1.1%   +1.0%       
                               (较上年同期)                              +3.3%   +3.2%       
    2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      9月        +0.7%   +0.7%     
                 全国CPI(较上年同期)                                     +1.1%      --       
                 东京地区核心CPI(较上年同期)                 10月        +0.3%   +0.3%     
                 东京地区CPI(较上年同期)                                 +0.6%      --       
 
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下:    
        
    * 美国8月国际贸易收支                     待定
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)              10月29日
    * 美国9月零售销售                         10月29日
    * 美国9月消费者物价指数(CPI)              10月30日
    * 美国9月实质所得                         10月30日
    * 美国9月房屋开工率                       11月26日
    * 美国9月工业生产                         待定
    * 美国9月就业趋势指数                     待定
    * 美国8月工厂订单                         11月4日
    * 美国8月耐久财订单修正值                 待定
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售             10月25日
    * 美国9月领先指标                         待定
    * 美国8月企业库存                         10月29日
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI          待定               
    * 美国9月联邦预算                         待定
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