主要国家经济指标预测--10月25日****

路透10月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 108.0 107.7 现况指数 111.6 111.4 预期指数 104.5 104.2 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.4% +2.3% 民间贷款 -1.9% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 -- -0.30% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -0.90% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.8% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.3% 1230 美国耐久财订单 9月 +2.0% 0.1% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- 0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% 1.5% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 75.0 75.2 消费者现况指数 -- 92.8 消费者预期指数 -- 63.9 1400 美国趸售(批发)库存 8月 0.3% 0.1% 1400 美国趸售(批发)销售 8月 0.3% 0.1% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月18日当周 -- 130.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 49.4 50.1 Markit服务业PMI 50.2 51.3 Markit综合PMI 50.1 -- 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.5 51.5 Markit服务业PMI 52.3 53.9 Markit综合PMI 52.6 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初 51.3 51.4 Markit服务业PMI 50.9 52.4 Markit综合PMI 51.5 52.5 0800 意大利消费者信心指数 10月 97.3 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) +1.4% -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负4 10 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差388 逆差395 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月19日当周 35.0 34 四周均值(万人) 34.8 -- 续请失业金人数(万人) 10月12日当周 287.4 287.5 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.1 52.5 1500 美国堪萨斯城联储制造业指数 10月 14 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +1.1% +1.0% (较上年同期) +3.3% +3.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.7% 全国CPI(较上年同期) +1.1% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.3% 东京地区CPI(较上年同期) +0.6% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下: * 美国8月国际贸易收支 待定 * 美国9月生产者物价指数(PPI) 10月29日 * 美国9月零售销售 10月29日 * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月房屋开工率 11月26日 * 美国9月工业生产 待定 * 美国9月就业趋势指数 待定 * 美国8月工厂订单 11月4日 * 美国8月耐久财订单修正值 待定 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 10月25日 * 美国9月领先指标 待定 * 美国8月企业库存 10月29日 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 待定 * 美国9月联邦预算 待定