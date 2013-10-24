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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 15:06 BJT

欧洲个股：戴姆勒CFO称奔驰部门2013年成本削减目标已达成70%

路透法兰克福10月24日 - 戴姆勒 财务长Bodo Uebber周四表示，截至第三季季底，豪华车奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)部门2013年削减成本目标已达成70%。

Uebber在媒体电话会议上表示，商用车Daimler Trucks部门只达到60%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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