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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 14:29 BJT

韩国个股：大韩航空将向波音采购12架飞机，总值37.7亿美元

路透首尔10月24日 - 大韩航空 周四表示，该公司将向波音 采购价值3.98万亿(兆)韩元(37.7亿美元)的飞机。

这家韩国最大航空公司在一份递交给监管机构的文件中指出，采购机队包括五架747-8i、六架777-300ER以及一架787 Dreamliner。这12架飞机将在2018年底前完成采购。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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