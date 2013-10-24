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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 14:33 BJT

欧股业绩：联合利华第三季基本销售增长3.2%，符合公司预测

路透伦敦10月24日 - 消费品大厂联合利华(Unilever) 周四公布第三季基本销售增长3.2%，符合其上月给出的预测。

该公司表示预计当前第四季的销售成长将改善。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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