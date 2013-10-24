《全球主要央行动态》--10月24日

以下所列为上周四下午至本周四(10月17日-24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，或将把缩减大规模刺激措施的决定推迟到至少12月。不过另一名美联储决策者坚决反对推迟。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将需要更多时间来理清华盛顿的预算之争对美国经济造成了多大伤害。

埃文斯此前还表示，当有监管等更有效的工具可用时，美联储应“非常谨慎”对待上调利率的问题，以避免给金融稳定可能带来的风险。其称，在经济需要低利率支持的时候，透过上调利率来打击冒险行为是“不明智的选择”。

**中国**

中国央行货币政策委员会委员宋国青周二表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。

香港金管局向中国人行提出放宽离岸市场人民币限制，本地中资银行人士说，以人民币利率相对高，此政策落实将吸引更多资金投向人民币，令其有着进一步升值压力。

**欧元区**

欧洲央行承诺，明年将对欧元区大型银行进行严格的测试，以增强外界对银行业的信心。此次评估事关欧洲央行的声誉。该央行希望在建立银行业联盟并接过监管权力之前，探明各家银行资产负债表中潜藏的风险。

德国央行表示，德国经济可能在第三季温和增长，进入冬季后料将走强，受助于工业订单量上升和民间消费情况强劲。

**英国**

英国央行决策者在10月利率会议上认为，在经济增长强于预期的背景下，英国失业率的下滑速度看似小幅超过预估。英国失业率已经跌至7.7%。央行在8月曾预计需要三年时间，失业率才会跌至7%。7%的失业率是央行开始考虑上调利率的水准。

英国央行副总裁塔克表示，该央行制定的前瞻性指引意在承诺不会过早收紧货币政策。英央行在前瞻性指引中称失业率降至7%以前，都将保持利率稳定。

**日本**

日本央行周一将所有九个地区的经济评估较三个月前上调，显示政府景气刺激政策的正面效应正在传播开来。

日本央行副总裁岩田归久男周五表示，一旦海外风险因素威胁到央行2%通胀率目标的实现，央行就准备采行额外的货币政策措施。

**澳洲**

澳洲央行副总裁洛威周四表示，澳洲经济需要非矿业投资的稳步回升来恢复趋势成长，因为资源领域长期的荣景局面已落幕。