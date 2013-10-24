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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 14:36 BJT

欧股业绩：西班牙国际银行今年前九个月净利33亿欧元，同比增长77%

路透马德里10月24日 - 欧元区最大银行--西班牙国际银行 周四公布，截至9月的九个月净利为33亿欧元(45亿美元)，较上年同期增长77%，当时该行提列了较高的贷款损失拨备。

西班牙国际银表示，净利息收入为197亿欧元，较上年同期下滑14%，且低于分析师估计的199亿欧元。该行录得的半数获利来自南美。

该行第三季净利为10.6亿欧元，符合分析师预期，并高于上年同期的1.22亿欧元。(完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)

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