欧股业绩：西班牙国际银行今年前九个月净利33亿欧元，同比增长77%

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透马德里10月24日 - 欧元区最大银行--西班牙国际银行 周四公布，截至9月的九个月净利为33亿欧元(45亿美元)，较上年同期增长77%，当时该行提列了较高的贷款损失拨备。
西班牙国际银表示，净利息收入为197亿欧元，较上年同期下滑14%，且低于分析师估计的199亿欧元。该行录得的半数获利来自南美。
该行第三季净利为10.6亿欧元，符合分析师预期，并高于上年同期的1.22亿欧元。(完)
(编译 王翔琼；审校 田建华)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。