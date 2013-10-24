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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注埋于1.6220的卖单，停止单挂在1.6260上方

0632GMT

* 英镑兑美元关注1.6220处的卖单，此前欧元/美元上涨

* 更多卖单埋于1.6250，停止单挂在1.6260(10月1日高点)上方

* 看涨目标位在1.6260上方，包括1.6300和1.6380(1月2日高位)

* 1.6183(纽约下午盘高点)目前为支撑位。1.6162是亚洲低点

* 英国央行总裁卡尼将于1645GMT在伦敦讲话。英国第三季国内生产总值(GDP)将于周五公布，预估为增长0.8%。(完)

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