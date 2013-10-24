《汇市简讯》英镑/美元关注埋于1.6220的卖单，停止单挂在1.6260上方

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
0632GMT
* 英镑兑美元关注1.6220处的卖单，此前欧元/美元上涨
* 更多卖单埋于1.6250，停止单挂在1.6260(10月1日高点)上方
* 看涨目标位在1.6260上方，包括1.6300和1.6380(1月2日高位)
* 1.6183(纽约下午盘高点)目前为支撑位。1.6162是亚洲低点
* 英国央行总裁卡尼将于1645GMT在伦敦讲话。英国第三季国内生产总值(GDP)将于周五公布，预估为增长0.8%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 高琦)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。