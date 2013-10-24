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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 15:02 BJT

全球金市：小幅升向四周高位，聚焦更多美国经济数据

投资者等待1400GMT将公布的美国新屋销售数据。

“抵押贷款利率从6月以后就上涨，我们都知道9月就业数据逊于预期。我们想要知道这些因素对房屋销售有何影响。”辉立期货分析师Joyce Liu说。

“如果新屋销售年率低于425,000户，那么美联储更可能把缩减刺激计划延至明年。我认为金价在1,344美元有一道强劲阻力。如果数据令人失望，那么金价可能再度上涨。”

美国期金 报每盎司1,338.50美元，上涨4.50美元。

实货市场方面，原先在每盎司1,310美元附近抢进的珠宝商已经停手，但交易商预计印度11月Diwali灯节之前可望有一些黄金需求。

香港黄金较伦敦现货金升水报1.50美元，与上周相同。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1336.10 4.36 +0.33 -20.21

现货银 22.62 0.13 +0.58 -25.30

现货铂金 1438.74 8.44 +0.59 -6.27

现货钯金 743.97 -0.03 -0.00 7.51

COMEX期金 1336.50 2.50 +0.19 -20.25 10369

COMEX期银 22.68 0.06 +0.28 -25.16 4185

汇率

欧元/美元 1.3813

美元/日圆 97.46

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 高琦)

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