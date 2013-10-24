台湾央行：共发行3,973.4亿台币存单，发行余额增0.5亿

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透台北10月24日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,973.4亿台币存单，相较存单到期3,972.9亿台币，存单发行余额增0.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,916.40
91天期 0.93 40.00
182天期 1.05 17.00
央行上日共发行1,719亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,360.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为413亿台币，累计超额准备为1,974亿，加计前期1%的超额准备为2,790亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。