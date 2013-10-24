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债券 | 2013年 10月 24日 星期四 15:29 BJT

欧元债市：德债期货持稳，投资者等待稍后将公布的欧元区PMI报告

德债期货 下跌5个跳动点，报140.81，仍接近周三触及的三周高位140.91。

“若PMI较预期强劲，将会见到一波温和跌势，但我们认为美国情况将支撑固定收益资产，连欧洲市场也不例外，所以德债的下档空间有限。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 日内持平，报1.77%，一些策略分析师表示，若PMI低于预期，或美国数据恶化，德债收益率可能进一步下跌。

其他欧元区债券亦持稳。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校)

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