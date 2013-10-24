欧元债市：德债期货持稳，投资者等待稍后将公布的欧元区PMI报告

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
德债期货 下跌5个跳动点，报140.81，仍接近周三触及的三周高位140.91。
“若PMI较预期强劲，将会见到一波温和跌势，但我们认为美国情况将支撑固定收益资产，连欧洲市场也不例外，所以德债的下档空间有限。”
德国10年期公债收益率(殖利率) 日内持平，报1.77%，一些策略分析师表示，若PMI低于预期，或美国数据恶化，德债收益率可能进一步下跌。
其他欧元区债券亦持稳。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。