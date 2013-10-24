路透调查：印度经济最差时光还未过去，本财年成长率再次下调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
**选举风险**
印度明年5月将迎来大选，加深前景的不确定性。
“我们希望选举之前投资活动不会有所退缩，但某种程度而言目前的确有这样的情形，”瑞穗的Varathan表示。
“投资人对于该投资在什么地方相当审慎，因此我认为今年或明年初投资不会明显升温。”他补充道。
印度的经常帐赤字偏高，使其易于受到新兴市场资本外流的冲击，同时也料将使印度卢比在未来一年内承压。
不过调查结果显示，今明两个会计年度经常帐相当于国内生产总值比率料略为下滑，来到3.7%。
印度主要通胀指标--趸售(批发)物价指数(WPI)预料今明两年平均涨幅为6%，仍远高于央行目标5%。
这恐将妨碍印度央行采取支撑经济的措施。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。