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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:00 BJT

路透调查：印度经济最差时光还未过去，本财年成长率再次下调

**选举风险**

印度明年5月将迎来大选，加深前景的不确定性。

“我们希望选举之前投资活动不会有所退缩，但某种程度而言目前的确有这样的情形，”瑞穗的Varathan表示。

“投资人对于该投资在什么地方相当审慎，因此我认为今年或明年初投资不会明显升温。”他补充道。

印度的经常帐赤字偏高，使其易于受到新兴市场资本外流的冲击，同时也料将使印度卢比在未来一年内承压。

不过调查结果显示，今明两个会计年度经常帐相当于国内生产总值比率料略为下滑，来到3.7%。

印度主要通胀指标--趸售(批发)物价指数(WPI)预料今明两年平均涨幅为6%，仍远高于央行目标5%。

这恐将妨碍印度央行采取支撑经济的措施。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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